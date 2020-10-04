اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد يفتتحان الموسم الجديد بكأس السوبر

حدد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، موعد إجراء مبارات كأس السوبر لموسم 2019-2020، والذي سيجمع اتحاد العاصمة، بنادي شباب بلوزداد

وكشف الموقع الرسمي للتلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، أن المكتب الفيدرالي للفاف، حدد تاريخ الـ21 نوفمبر لإجراء مباراة كأس السوبر.

وبذلك سيكون نهائي كأس السوبر الجزائري، أول مباراة رسمية يتم لعبها في الجزائر، منذ توقف المنافسة مارس الماضي بسبب كورونا.

يذكر أن المكتب الفيدرالي، حدد –حسب ذات المصدر- تاريخ 28 نوفمبر، كموعد لانطلاق الموسم الجديد من بطولة المحترف الأول.