اتحاد العاصمة ووفاق سطيف ضمن “top 10” الإفريقي

صنّف كل من فريقي اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، ضمن الأندية الأغنى في القارة الإفريقية، حسب التصنيف الأخير الخاص بالقارة السمراء.

وحسب موقع “غاربي سبور” المختص في احصائيات كرة القدم الإفريقية، تواجد اتحاد العاصمة ووفاق سطيف، ضمن أغنى عشرة أندية في إفريقيا.

واحتل نادي اتحاد العاصمة، المركز السابع من بين الأندية الأغنى في إفريقيا، بينما تواجد نادي وفاق سطيف في المركز الثامن.

وعادت صدارة هذا الترتيب، لنادي الأهلي المصري، الذي يعد أغنى الأندية الإفريقية، متبوعا بالترجي التونسي الذي حلّ في المركز الثاني.