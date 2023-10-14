اتحاد العاصمة يبدي تضامنه مع الشعب الفلسطيني

أبدت عناصر فريق اتحاد العاصمة، اليوم السبت، تضامنها الكبير مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حالية لقصف همجي من قوات الإحتلال.

واستغل فريق اتحاد العاصمة، مباراته أمام الضيف اتحاد خنشلة، للتعبيرعن تضامنه من خلال حمله علم فلسطين، في الصورة الجماعية للفريق.

كما حرص كل لاعبي الاتحاد على ارتداء وشاح خاص يرمز لعلم دولة فلسطين، ويحمل صورة القدس الشريف.

وتأتي هذه الخرجة من النادي العاصمي، بعد تلك التي قامت بها عناصر المنتخب الوطني في وديتهم الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر بملعب “الشهيد حملاوي”.