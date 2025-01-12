اتحاد العاصمة يبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية

حجز فريق اتحاد العاصمة، رسميا مقعدا في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه الرائع اليوم الأحد، بثنائية لهدف على مضيفه أورابا يونايتد البوتسواني.

وتداول على تسجيل ثنائية الاتحاد في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 5، من دور المجموعات، كل من غاساما في الدقيقة 14 وحسام غشة، في الدقيقة 60.

بينما سجل هدف أصحاب الديار، كاموجيلو مولوا في الدقيقة 90+5.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد “أبناء سوسطارة” إلى النقطة 11 في صدارة المجموعة الثالثة، ليضمنوا رسميا تأهلهم إلى ربع النهائي، على أمل كتابة مجد قاري جديد، بعد التتويج بذات اللقب سنة 2023، و”السوبر الإفريقي”.