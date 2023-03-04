اتحاد العاصمة يتباهى بوفاء “المسامعية”

أشادت إدارة اتحاد العاصمة، بأنصارها الذين تنقلوا أمس، إلى مدينة البيض، من أجل مساندة رفقاء المتألق عبد الرحمان مزيان، بمناسبة اللقاء المتأخر عن الجولة الـ 16 من البطولة، أمام المولودية المحلية.

ونشرت أمس، إدارة الاتحاد، عبر صفحة الفريق على “فيسبوك” فيديو لـ”المسامعية” من مدرجات ملعب “زكرياء مجدوب” وعلقت: “رائعون، تساندون ودائما تبدعون في كل الملاعب.”

قبل أن تطلق صفحة الفريق اليوم السبت، صورة لجماهيرها من مباراة أمس، أمام المضيف مولودية البيض، وأرفقتها بعبارة: “جمهور الاتحاد، علامة مسجلة عنوانها الوفاء… Respect”