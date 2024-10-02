اتحاد العاصمة يتجاوز بسكرة بثنائية مقابل هدف

تمكن نادي اتحاد العاصمة من تحقيق الفوز أمام ضيفه اتحاد بسكرة، اليوم الأربعاء، في إطار تسوية رزنامة الجولة الأولى من منافسات الرابطة المحترفة.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب “نيلسون مونديلا”، بتفوق نادي “سوسطارة” بهدفين مقابل هدف.

وسجل أول أهداف المباراة، المهاجم بلقاسمي، من علامة الجزاء في الدقيقة الـ71. وبعدها بعشر دقائق، أضاف الجناح، علي موسى، الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض بتسديدة قوية.

فيما قلص المدافع، طالح فاتح، النتيجة لصالح الزوار في الدقيقة الـ86.

وبهذا الفوز رفع اتحاد العاصمة رصيده للنقطة الرابعة بعد تعادل وفوز أمام نجم مقرة واتحاد بسكرة.