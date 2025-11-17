إعــــلانات
اتحاد العاصمة يتعادل أمام ترجي مستغانم

بقلم عزيز طالبي
اتحاد العاصمة
انتهت مواجهة ترجي مستغانم واتحاد العاصمة على نتيجة التعادل الإيجابي (2-2)، في مباراة مثيرة لحساب الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

احتضنها ملعب محمد بومزراق بالشلف.

وافتتح اتحاد العاصمة النتيجة مبكرًا عبر لاعبه أحمد خالدي، في الدقيقة السابعة.

قبل أن يردّ ترجي مستغانم بهدف التعادل عن طريق علي هارون، في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن عبد الله المؤذن، من إضافة الهدف الثاني لترجي مستغانم في الدقيقة 48، ليقلب الكفة مؤقتاً لصالح أصحاب الأرض.

غير أن اتحاد العاصمة عاد في المباراة بواسطة ركلة جزاء نفذها حسام غشة، بنجاح في الدقيقة 74، ليهدي فريقه نقطة خارج الديار.

