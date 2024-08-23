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الرياضة

اتحاد العاصمة يتعادل وديا أمام وفاق سطيف في تربص تونس

بقلم عزبز طالبي
اتحاد العاصمة يتعادل وديا أمام وفاق سطيف في تربص تونس
إتحاد العاصمة
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تعادل فريق اتحاد العاصمة أمام نادي وفاق سطيف بهدف مقابل هدف في التربص الصيفي الذي يقيمه النادي بطبرقة التونسية.

وسجل الهدف الوحيد لاتحاد العاصمة المتألق بلقاسمي في الدقيقة 39 من الشوط الأول، في المباراة التي قد تكون الأخيرة في التربص، قبل الدخول إلى الجزائر والشروع في التحضيرات بملعب عمر حمادي ببولوغين.

كما أن مباراة اليوم، تعتبر الأخيرة بالنسبة لوفاق سطيف الذي سيعود إلى أرص الوطن للشروع في التحضيرات الأخيرة، ووضع آخر اللمسات قبل انطلاق الموسم الكروي.

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