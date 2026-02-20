اتحاد العاصمة يتعاقد مع المدرب السنغالي لامين نداي إلى غاية نهاية الموسم

أعلن نادي إتحاد العاصمة، رسميًا، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب السنغالي لامين نداي، لقيادة العارضة الفنية للفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما كشفه بيان بطل كأس الجزائر الموسم الماضي، فقد وضع بند إمكانية تجديد العقد في حال تحقيق النتائج الإيجابية وبلوغ الأهداف المسطّرة من طرف إدارة النادي.

ويأتي هذا التعاقد في مرحلة حساسة من الموسم، حيث تسعى إدارة “سوسطارة” إلى إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتعزيز حظوظه في المنافسة على الألقاب، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتعوّل الإدارة على خبرة المدرب السنغالي وتجربته الواسعة في الملاعب الإفريقية لإحداث الإضافة المرجوة داخل المجموعة.

لامين نداي يُعد من الأسماء المعروفة في الساحة الكروية الإفريقية، إذ سبق له الإشراف على عدة أندية ومنتخبات، ما يجعله يمتلك الدراية الكافية بطبيعة المنافسات في القارة السمراء، وهو ما قد يشكل نقطة قوة إضافية لاتحاد العاصمة في المرحلة المقبلة.

من جهتها، رحبت جماهير النادي بالمدرب الجديد، آملة في أن يتمكن من إعادة التوازن للفريق وبعث ديناميكية جديدة داخل التشكيلة، خاصة في ظل طموحات كبيرة بمواصلة حصد الألقاب وترسيخ مكانة النادي كأحد أبرز الأندية الجزائرية.