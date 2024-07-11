اتحاد العاصمة يتعرف على أول منافسيه في كأس الكونفيدرالية

تعرف فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، على الفريق الذي سيواجهه في الدور التصفوي الثاني، من الطبعة المقبلة لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ووضعت قرعة الدورين التمهيدي الأول، والثاني، التي أجريت اليوم الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، فريق اتحاد العاصمة، في مواجهة الفائز من مباراة الدور التمهيدي الأول، التي ستجمع فريق جاموس جوبا (ج.السودان) ضد فريق الملعب التونسي.

وتدخل المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالفائز من مباراة الدور الأول التي ستجمع جاموس جوبا (ج.السودان) ضد فريق الملعب التونسي، ضمن الدور التمهيدي الثاني، المؤهل لدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، معفى من الدور التمهيدي الأول للطبعة المقبلة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.