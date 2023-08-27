اتحاد العاصمة يتعرف على منافسه في كأس الكاف

تعرف فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، على منافسه في الدور التصفوي الثاني من الطبعة الجديدة لمنافسة كأس الكاف.

وسيباشر اتحاد العاصمة رحلة الدفاع عن لقبه، بمواجهة نادي الفتح الرباطي المغربي، في الدور التصفوي الثاني.

ويأتي هذا بعد فوز الفتح الرباطي، على منافسه أف سي لوطو البينيني، في الدور التصفوي الأول من هذه المنافسة.

يذكر أن اتحاد العاصمة، حامل لقب كأس الكاف، سيكون الممثل الوحيد للجزائر، هذا الموسم في هذه المنافسة بعد اقصاء فريق أولمبي الشلف من الدور التمهيدي الأول على يد فريق باندل النيجيري.