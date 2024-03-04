اتحاد العاصمة يتعرف على منافسيه المحتملين في ربع نهائي كأس الكاف

بعد اختتام دور المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، تعرف فريق اتحاد العاصمة، على منافسيه المحتملين في الدور الربع نهائي من هذه المنافسة.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، عبر صفحتها الرسمية، هوية الأندية المحتمل مواجهتها في الدور الربع نهائي، ويتعلق الأمر بكل من فريق أبوسليم الليبي، ريفر يونايتد النيجيري، وفريق الملعب المالي.

ومن المقرر أن يتحدد بصفة رسمية المنافس المقبل لاتحاد العاصمة، خلال قرعة الدور الربع النهائي، والمقررة يوم 12 مارس الجاري.

وأوضحت إدارة فريق اتحاد العاصمة، بأن مباراة الذهاب من الدور الربع نهائي ستجرى خارج الوطن، على أن يلعب لقاء العودة بالجزائر العاصمة.