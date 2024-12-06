اتحاد العاصمة يتعرف على موعد خوض مبارياته المتأخرة

تعرف فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، على موعد خوضه مبارياته الثلاثة المتأخرة من البطولة الوطنية المحترفة.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، بيان عبر الحساب الرسمي للفريق، على منصة “X”، كشفت من خلاله عن تحديد الرابطة المحترفة لموعد مبارياته المتأخرة

وحسب ذات المصدر، سيخوض الاتحاد مباراته المتأخرة الاولى، ضد وفاق سطيف، بتاريخ ديسمبر الجاري

كمت تن تحديد تاريخ من ذات الشهر، للمباراة المتأخرة الثانية والتي ستجمع الاتحاد، بضيفه مولودية وهران، فيما ستلعب المبارة الثالثة بين اتحاد العاصمة ونادي بارادو يوم ديسمبر.