اتحاد العاصمة يتعرف على موعد وتوقيت نهائي السوبر الإفريقي

تعرف فريق اتحاد العاصمة، على موعد خوضه مباراة السوبر الإفريقي، والتي ستجمعه بنادي الأهلي المصري.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية، بيان أكدت من خلاله تحديد “الكاف”، لتاريخ 15 سبتمبر الجاري، كموعد لخوض هذه المباراة.

كما اوضح مسؤولي النادي العاصمي، بأن هذه المواجهة ستجرى بملعب “الملك فهد” بالسعودية، انطلقا من السابعة مساء بتوقيت الجزائر.

يذكر أن اتحاد العاصمة، سيخوض هذه المباراة، بعد تتويجه الموسم المنصرم، لأول مرة في تاريخه بكأس الكاف.