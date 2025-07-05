اتحاد العاصمة يتقدم بثنائية على شباب بلوزداد في الشوط الأول من نهائي كأس الجزائر

يشهد ملعب نيلسون مانديلا أجواءً نارية في نهائي كأس الجزائر، حيث أنهى فريق اتحاد العاصمة الشوط الأول متقدمًا على غريمه شباب بلوزداد بنتيجة اثنين دون رد.

وجاء هدف السبق مبكرًا عن طريق اللاعب رياض بن عياد في الدقيقة 9، بعد هجمة منسقة استغلها ببراعة داخل منطقة الجزاء. ولم تمضِ سوى أربع دقائق حتى ضاعف أحمد خالدي النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 13، وسط فرحة عارمة من أنصار الاتحاد.

وشهدت مدرجات ملعب نيلسون مانديلا حضورًا جماهيريًا كثيفًا من أنصار الفريقين، الذين صنعوا أجواءً حماسية كبيرة، في مباراة ينتظر أن تكون مشتعلة حتى صافرة النهاية.

ويأمل اتحاد العاصمة في الحفاظ على تقدمه وتحقيق لقب الكأس، بينما يسعى شباب بلوزداد لقلب الطاولة في الشوط الثاني والعودة في النتيجة.