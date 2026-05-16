اتحاد العاصمة يتوج بطلاً لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه

نجح فريق اتحاد العاصمة في التتويج رسميًا بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب تفوقه على الزمالك بركلات الترجيح، في إياب النهائي الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي بمصر، في مواجهة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة.

ودخل النادي العاصمي اللقاء بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد بملعب 5 جويلية، غير أن أصحاب الأرض تمكنوا من تعديل الكفة مبكرًا، بعدما سجل المهاجم عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، ليعيد المواجهة إلى نقطة الصفر ويشعل الصراع على اللقب.

وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرتين بين الفريقين، حيث عرف لاعبو اتحاد العاصمة كيف يتعاملون مع الضغط الجماهيري والاندفاع الهجومي للزمالك، محافظين على توازنهم الدفاعي حتى صافرة النهاية، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لأبناء “سوسطارة”.

وبهذا الإنجاز، يضيف اتحاد العاصمة لقبًا قاريًا جديدًا إلى خزائنه تحت قيادة المدرب لامين نداي، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الأندية الجزائرية على الساحة الإفريقية، وسط فرحة عارمة لأنصاره الذين تابعوا مباراة تاريخية بكل تفاصيلها المثيرة.