اتحاد العاصمة يجدد الثقة في لامين ندياي ويُمدد عقده لموسمين إضافيين

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم السبت، رسميًا، تمديد عقد المدرب السنغالي لامين ندياي لموسمين إضافيين، في خطوة تؤكد رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة المشروع الرياضي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي قرار التجديد بعد الفترة التي قاد فيها ندياي العارضة الفنية للفريق، حيث نجح في كسب ثقة الإدارة، بعد قيادة الفريق، للتتويج بثنائية الكأس و كأس الكونفيدرالية.

وترى إدارة النادي أن الاستقرار على مستوى الطاقم الفني يعد من أهم العوامل التي تساعد الفريق على الحفاظ على تنافسيته محليًا وقاريًا، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد وما يحمله من تحديات واستحقاقات.

ويمثل تمديد العقد رسالة واضحة من المدير الرياضي للإتحاد، سعيد عليق، بخصوص توجهاته المستقبلية، من خلال منح المدرب الوقت الكافي لتطبيق أفكاره وبناء فريق قادر على المنافسة على مختلف الألقاب.

ومن المنتظر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، وسط ترقب للأنصار، لمعرفة ملامح ميركاتو الفريق.

وبهذا القرار، يفتح اتحاد العاصمة صفحة جديدة عنوانها الاستمرارية والطموح لمواصلة النتائج الإيجابية خلال الموسمين المقبلين.