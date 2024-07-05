اتحاد العاصمة يحتفل بالذكرى الـ87 لتأسيس النادي
يحتفل فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ87 لتأسيس النادي، والتي تتزامن وتاريخ 5 جويلية من كل سنة.
وبهذه المناسبة كتبت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية: “87 سنة تمرّ على تأسيس الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر والذي يُصادف عيد الإستقلال”.
كما أضاف مسؤولي الاتحاد: “بهذه المناسبة تتقدّم إدارة إتحاد العاصمة وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، بأحرّ التهاني لكافة أنصار النادي”.
يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الذي تأسس بتاريخ 5 جويلية 1937، توج خلال مشواره بالعديد من الألقاب، آخرها كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.
05 جويلية 1937 - 05 جويلية 2024
87 سنة تمرّ على تأسيس الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر والذي يُصادف عيد الإستقلال من كل سنة.
وبهذه المناسبة تتقدّم إدارة إتحاد العاصمة وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، بأحرّ التهاني لكافة أنصار النادي
اللٌه يرحم الشهداء ويحيا الإتحاد pic.twitter.com/NGqqr8pGdb
— USM Alger (@USMAofficiel) July 4, 2024