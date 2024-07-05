اتحاد العاصمة يحتفل بالذكرى الـ87 لتأسيس النادي

يحتفل فريق اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ87 لتأسيس النادي، والتي تتزامن وتاريخ 5 جويلية من كل سنة.

وبهذه المناسبة كتبت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحتها الرسمية: “87 سنة تمرّ على تأسيس الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر والذي يُصادف عيد الإستقلال”.

كما أضاف مسؤولي الاتحاد: “بهذه المناسبة تتقدّم إدارة إتحاد العاصمة وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة، عثمان سحبان، بأحرّ التهاني لكافة أنصار النادي”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الذي تأسس بتاريخ 5 جويلية 1937، توج خلال مشواره بالعديد من الألقاب، آخرها كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.