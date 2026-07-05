اتحاد العاصمة يحتفي بذكرى تأسيسه

أحيا نادي اتحاد العاصمة، الذكرى الـ89 لتأسيسه، الموافق لـ 5 جويلية 2026، مستذكرا تاريخا ارتبط بقيم الحرية والكرامة والانتماء.

وأكد النادي، في رسالة نشرها عبر “فيسبوك”، أن اتحاد العاصمة لم يكن عند تأسيسه مجرد فريق لكرة القدم، بل مشروعا وطنيا حمل قيم الحرية والكرامة والانتماء في فترة كانت الرياضة فيها إحدى وسائل الحفاظ على الهوية الوطنية ومقاومة الاستعمار.

وأشار النادي إلى أن الاتحاد ظل، على مدار 89 عاما. وفيا للمبادئ التي تأسس عليها. محافظا على هويته وتاريخه، ومواصلا صناعة الأمجاد داخل المستطيل الأخضر. إلى جانب ترسيخ قيم الوفاء والانتماء التي توارثتها الأجيال.

كما استذكر اتحاد العاصمة بهذه المناسبة مؤسسي النادي وكل الشخصيات التي ساهمت في صناعة تاريخه، مترحما على الشهداء الذين ارتبط اسمهم بمسيرة النادي. ومجددا التزامه بمواصلة حمل رسالته والحفاظ على مكانته في الساحة الكروية الجزائرية والإفريقية.

من جهتهم، احتفل أنصار الاتحاد بذكرى تأسيس ناديهم. ليلة السبت إلى الأحد. حيث أحيوا المناسبة بإطلاق الألعاب النارية وسط أجواء احتفالية، بمختلف معاقل النادي بالعاصمة.