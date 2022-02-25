اتحاد العاصمة يحسم الداربي العاصمي أمام النصرية

حقق أمسية اليوم الجمعة فريق اتحاد العاصمة الفوز في الداربي العاصمي أمام نصر حسين داي.

المواجهة التي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين انتهت بهدف يتيم دون رد.

حيث سجل أيمن محيوص الهدف الوحيد لسوسطارة من ركلة جزاء في الدقيقة ال25.

وتدخل هاته المواجهة لحساب الجولة ال18 من الرابطة المحترفة.

النتائج الكاملة:

إتحاد بسكرة 1-0 أمل الأربعاء.

شبيبة القبائل 1-0 أولمبي المدية.

مولودية وهران 2-1 شباب قسنطينة.

نجم مقرة 1-0 وداد تلمسان.

جمعية أولمبي الشلف 0-0 أتلتيك بارادو.