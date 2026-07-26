اتحاد العاصمة يحسم بقاء سعدي رضواني

حسمت إدارة اتحاد العاصمة ملف قائد الفريق سعدي رضواني، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بمواصلة مشواره مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وجاء الاتفاق عقب اجتماع لمسؤولي النادي باللاعب ووكيل أعماله، حيث تم التوافق على استمرار رضواني مع الفريق. في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على ركائز التشكيلة استعدادًا للموسم الجديد.

وكان رضواني مرشّحا للمغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا. قبل أن تستطيع إدارة النادي العاصمي إقناعه بالبقاء، خاصة بعد عودة الهدوء إلى البيت.

ويعَدّ استمرار قائد الفريق مكسبًا مهمًا لاتحاد العاصمة، بالنظر إلى خبرته ودوره داخل المجموعة. إذ تراهن الإدارة على استقرار التعداد لتحقيق الأهداف المسطرة والمنافسة بقوة على مختلف الاستحقاقات المحلية والقارية.