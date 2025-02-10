اتحاد العاصمة يحسم تأهله إلى ثمن نهائي الكأس على حساب مقرة

حسم فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدرب نبيل معلول التأهل إلى ثمن نهائي كأس الجزائر بعد الفوز أمام نجم مقرة بهدف نظيف من إمضاء المهاجم بلقاسمي في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وجرت المواجهة المثيرة بملعب 5 جويلية، كان بطلها المدرب التونسي معلول الذي سيغادر العارضة الرسمية للفريق، بعد الاتفاق على الرحيل بالتراضي وسيخلفه المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا.

c إضغط عل

ى الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]