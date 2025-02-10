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الرياضة

اتحاد العاصمة يحسم تأهله إلى ثمن نهائي الكأس على حساب مقرة

بقلم عزيز طالبي
اتحاد العاصمة يحسم تأهله إلى ثمن نهائي الكأس على حساب مقرة
سوسطارة
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حسم فريق إتحاد العاصمة بقيادة المدرب نبيل معلول التأهل إلى ثمن نهائي كأس الجزائر بعد الفوز أمام نجم مقرة بهدف نظيف من إمضاء المهاجم بلقاسمي في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

وجرت المواجهة المثيرة بملعب 5 جويلية، كان بطلها المدرب التونسي معلول الذي سيغادر العارضة الرسمية للفريق، بعد الاتفاق على الرحيل بالتراضي وسيخلفه المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا.

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