اتحاد العاصمة يحسم مواجهة أقبو وتعادل مخيّب لشباب قسنطينة ضد خنشلة

أسفرت مباريات الجولة الـ29 من منافسة الرابطة المحترفة لكرة القدم، التي جرت مساء اليوم، عن فوز ثمين لاتحاد العاصمة أمام ضيفه أولمبيك أقبو بهدف دون رد. فيما اكتفى شباب قسنطينة بتعادل مخيّب أمام اتحاد خنشلة بنتيجة هدفين في كل شبكة.

على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي، نجح اتحاد العاصمة في تحقيق فوز مهم أمام أولمبيك أقبو بفضل هدف محمد بودربالة في الدقيقة الـ71، ليحصد أبناء “سوسطارة” ثلاث نقاط ثمينة قبل إسدال الستار على الموسم.

وفي ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، اكتفى النادي الرياضي القسنطيني بتعادل بطعم الخسارة أمام اتحاد خنشلة بنتيجة (2-2). رغم البداية القوية لأصحاب الأرض.

افتتح عبد الحميد دريس باب التسجيل للضيوف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يقلب نسيم الغول الطاولة على خنشلة بثنائية سريعة في الدقيقتين 16 و23 لصالح “السياسي”.

غير أن فرانك إيتوجا أعاد الأمور إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 25، لتنتهي المواجهة بتقاسم النقاط وسط خيبة كبيرة لأنصار شباب قسنطينة.