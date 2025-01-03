اتحاد العاصمة يحضّر لمواجهة أسيك ميموزا بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الإيفوارية

أجرىت تشكيلة فريق اتحاد العاصمة، مساء اليوم الجمعة، أول حصة تدريبية لها في أبيدجان، على أرضية المركز التقني لتحضير المنتخبات التابع للاتحادية الإيفوارية لكرة القدم.

وذلك في إطار التحضيرات لمباراة آسيك ميموزا المقررة بعد غد الأحد.

وركّز المدرب نبيل معلول، خلال الحصة، على العمل التكتيكي ووضع اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيعتمدها الفريق في المباراة المقبلة.

وأوضح بيان إدارة “سوسطارة” أن الفريق سيواصل تدريباته غدًا السبت، في المركز نفسه، بدلًا من ملعب المباراة.

وذلك للحفاظ على جودة أرضيته وتجهيزها بالشكل الأمثل ليوم اللقاء.

يذكر أن مكان التدريبات تم تغييره من ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، الذي يبعد 100 متر فقط عن مقر إقامة الفريق، إلى المركز التقني الذي يبعد حوالي 40 دقيقة بالحافلة.

للإشارة، يتصدر اتحاد العاصمة مجموعته الثالثة في كأس الكونفيدرالية، برصيد 7 نقاط، والفوز في المواجهة القادمة سيعبّد الطريق أمامه بنسبة كبيرة للتأهل لربع نهائي المنافسة.