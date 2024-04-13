اتحاد العاصمة يحطم رقما صمد 60 عاما

نجحت تشكيلة اتحاد العاصمة، في تحطيم رقم قياسي خاص للنادي، في منافسة كأس الجزائر، استمر لـ 60 سنة كاملة.

وعقب الفوز بـ 7 أهداف كاملة أمس الجمعة، على رائد بوقاعة المنتمي إلى قسم ما بين الرابطات، ضمن الدور ثمن نهائي الكأس. وصل عدد أهداف الاتحاد في النسخة الحالية إلى 20 هدفا، وهو أعلى رقم في تاريخ النادي.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، فإن الرقم السابق يعود إلى موسم 1963/1964، حينما نجح أبناء سوسطارة في تسجيل 19 هدفا.

وسيكون الاتحاد أمام طريق مفتوح لتعزيز رقمه القياسي، في ربع النهائي حينما يلاقي هذا الثلاثاء اتحاد بسكرة.

للاشارة فإن أصحاب اللونين الأحمر والأسود، توجوا بالسيدة الكأس في 8 مناسبات، وذلك سنوات 1981، 1988، 1997، 1999، 2001، 2003، 2004،2013.