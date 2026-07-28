اتحاد العاصمة يحط الرحال بعين الدراهم لبدء المرحلة الثانية من التحضيرات

حلّ وفد اتحاد العاصمة بمدينة عين الدراهم التونسية، ليلة اليوم الثلاثاء، للدخول في تربصه التحضيري الصيفي استعداداً للموسم الكروي الجديد.

في محطة مهمة من برنامج الإعداد الذي سطره الطاقم الفني والإدارة.

وسيُجرى التربص على مرحلتين، حيث سيقيم الفريق في البداية بفندق “الغابة” بمدينة عين الدراهم لمدة تسعة أيام، قبل التنقل إلى مدينة طبرقة لمواصلة التحضيرات بفندق “لا سيغال”، في إطار برنامج يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للمجموعة.

ويأتي هذا التربص الخارجي بعد انتهاء المرحلة الأولى من التحضيرات التي احتضنتها العاصمة على مدار أسبوعين، ركز خلالها الطاقم الفني، بقيادة لامين ندياي، على الجانب البدني واستعادة اللاعبين لنسق المنافسة بعد فترة الراحة الصيفية.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الحالية رفع وتيرة العمل، من خلال التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية، إلى جانب برمجة عدة مباريات ودية تسمح للمدرب بمعاينة لاعبيه واختبار مختلف الخيارات المتاحة قبل انطلاق المنافسة الرسمية.