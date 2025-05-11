اتحاد العاصمة يحقق فوزا بشق الأنفس أمام السياسي ويزيد من متاعبه

حقق فريق إتحاد العاصمة فوزا مثيرا وصعبا أمام ضيفه شباب قسنطينة، اليوم الأحد، بملعب 5 جويلية الاولمبي ضمن مجريات الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل الهدف الأول لفريق شباب قسنطينة عبد النور بلحوسيني في الدقيقة 45، قبل أن يعدل النتيجة ريان محروز في الدقيقة 78 من جانب اتحاد العاصمة.و يفاجأ رياض بن عياد الجميع و يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 87.

وعرفت المباراة تواجد رئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة الجديد عبيد بوبكر بالمنصة الشرفية لملعب 5 جويلية الأولمبي، في اول لقاء تابعه من المدرجات وهو في منصبه الجديد.

كما رفع الفريق العاصمي رصيده إلى 36 نقطة، ليحتل المرتبة الخامسة خلف رابع الترتيب وفاق سطيف، في حين لم تتغير مكانة “السياسي” المتواجد في المرتبة 13 و يملك في رصيده 26 نقطة، ليدخل نفقا مظلما بعدما أصبح من بين المهدّدين بالسقوط إلى القسم الثاني.