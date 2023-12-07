اتحاد العاصمة يخرج من سباق “الكاف” لجائزة أفضل ناد لعام 2023

غاب فريق اتحاد العاصمة، عن القائمة النهائية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد لعام 2023.

وكشفت “الكاف”، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، عن القائمة النهائية لأقل ناد لعام 2023، والتي غاب عنها فريق اتحاد العاصمة.

ورشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كل من الأهلي المصري، الوداد البيضاوي، وفريق ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي، للتويج بهذه الجائزة.

ويأتي اقصاء “الكاف”، لاتحاد العاصمة من هذه الترشيحات، رغم تتويجه عام 2023، بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي.