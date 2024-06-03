اتحاد العاصمة يخطف التعادل أمام شباب قسنطينة

فرض فريق اتحاد العاصمة، اليوم الإثنين، نتيجة التعادل الإيجابي، بهدف في كل شبكة، على مضيفه اتحاد العاصمة، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ24 من البطولة.

وكان فريق شباب قسنطينة، السباق لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ58، عن طريق اللاعب ميلود ربيعي.

وفي الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ91، تمكن البديل كوناتي، من مخادعة الجميع وتسجيل هدف التعادل لاتحاد العاصمة.

وبهذه النتيجة ضيع فريق شباب قسنطينة الانفراد بوصافة ترتيب البطولة، مكتفيا بتقاسمها مع شباب بلوزداد برصيد 49 نقطة لكل منهما، فيها ينفرد اتحاد العاصمة بالمركز الرابع، برصيد 43 نقطة.