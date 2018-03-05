اتحاد العاصمة يخوض حصة تدريبية بكينشاسا قبل التنقل إلى “كيندو”

أجرى فريق اتحاد العاصمة، أمسية اليوم، حصة تدريبية بكينشاسا، قبل أن يشد الرحال من جديد نحو مدينة “كيندو” مكان إجراء مباراته أمام نادي مانياما.

وبعد وصولهم فجر اليوم إلى العاصمة الكونغولية، برمج مدرب الإتحاد ميلود حمدي، حصة تدريبية للفريق أمسية اليوم، بملعب مجاور للفندق.

وستكون هذه الحصة التدريبية الوحيدة للإتحاد، قبل أن يطير مجددا نحوى مدينة “كيندو”، التي تبعد 1900 كلم عن العاصمة كينشاسا.

وستحتضن مدينة “كيندو”، المباراة المرتقبة لممثل الجزائر أمام نادي مانياما، لحساب كأس الكاف، والمقررة هذا الأربعاء.