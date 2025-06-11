اتحاد العاصمة يخيّب الآمال أمام خنشلة والساورة تعود بفوز ثمين من الشلف

أسفرت مباريات الجولة الـ28 من الرابطة المحترفة لكرة القدم، التي جرت اليوم الأربعاء، عن عدة مفاجآت، أبرزها تعرض اتحاد العاصمة إلى خسارة قاسية أمام مستضيفه اتحاد خنشلة بهدف دون رد، وسجل الهدف الوحيد في المباراة حميد جاوشي في الدقيقة الـ80.

فيما عاد فريق شبيبة الساورة بفوز ثمين من الشلف بعد فوزه أمام الجمعية المحلية بثنائية مقابل هدف.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق ألمبيك أقبو بثنائية نظيفة أمام ضيفه اتحاد بسكرة، ليزيد من متاعب “أبناء الزيبان” الذين فشلوا في تحقيق البقاء في حظيرة الكبار.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

ا أقبو 2 - 0 ا بسكرة

أ الشلف 1 – 2 ش الساورة

ا خنشلة 1 – 0 ا العاصمة

م وهران 3 – 2 م البيض