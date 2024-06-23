اتحاد العاصمة يدعم طاقمه الإداري

تواصل إدارة اتحاد العاصمة، عملية إعادة هيكلة الطاقم الإداري الذي سيقود الفريق، تحسبا للموسم الجديد 2024-2025.

وبعدما عيّنت كل من عثمان سحبان، رئيسا لمجلس الإدارة. إلى جانب كودري حمزة في منصب منسق رياضي، ودزيري بلال، مديرا رياضيا، قامت إدارة الاتحاد اليوم الأحد، بتعيين أمينا عاما جديدا للفريق.

وكشفت الإدارة العاصيمة، بأن رئيسها عثمان سحبان. عيّن مصطفى لعروسي سكريتيرا عاما للنادي(مكلف بالتسيير الادارية).

مشيرة في بيان نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” إلى أن الأمين العام الجديد، سيباشر مهامه، مهامه رسميا في منصبه الجديد بداية من يوم غد الاثنين.

وأوضحت الإدراة بأن لعروسي، سبق له أن شغل ذات المنصب ومناصب متعددة في النادي على مختلف فتراته.

مبرزة في الأخير، أن الرئيس سحبان، يقوم بإعادة هيكلة الإدارة. وتعزيزها بالكفاءات من أبناء النادي لتحقيق الأهداف التي خلص لها اجتماع مجلس الإدارة ليوم 22 جوان 2024.

كما يؤكد سحبان، على أن مخرجات اجتماع مجلس الإدارة الذي عرف تغييرات ادارية، يمثل بالنسبة للنادي ورقة طريق، ويسعى لتحقيقها ورفع راية النادي عاليا.