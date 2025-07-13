اتحاد العاصمة يدعم مجلس إدارة الفريق بثلاثة أسماء جديدة

عقدت إدارة فريق اتحاد العاصمة، أمس السبت، اجتماع مجلس الإدارة، تحت رئاسة بوبكر عبيد، والذي تم خلاله اتخاذ جُملة من القرارات الهامة.

وحسب الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، تقرّر خلال الاجتماع الأخير، تدعيم مجلس الإدارة بثلاثة أعضاء جُدد.

كما كشف مسوؤلو النادي العاصمي، هوية الأعصاء الجدد لمجلس الإدارة ، ويتعلق الأمر بكل من فيصل واقنوني، عبد الحق بوسبية وسعيد إيصولاح.

وأوضحت إدارة نادي اتحاد العاصمة، بأن الهدف من هذه الخطوة، هو إعطاء دفع جديد للفريق في المرحلة المقبلة.