اتحاد العاصمة يدعم هجومه بخدمات غربي

نجحت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الاثنين، في حسم صفقة جديدة ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية، تدعيما لتعداد الفريق.

وأعلنت إدارة الاتحاد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن تعاقدها مع المهاجم محمد أمين غربي، لتدعيم هجوم الفريق.

وكشف المصدر ذاته عن توقيع المهاجم غربي، عقدًا يربطه بالاتحاد لمدة ثلاثة مواسم كاملة، قادما من أولمبيك أقبو.

ورحبت إدارة اتحاد العاصمة بمستقدمها الجديد، محمد أمين غربي، الذي تعلق عليه آمالها لتقديم الإضافة اللازمة لهجوم الفريق.