اتحاد العاصمة يستثمر في مشاكل الشلفاوة ويعمق جراحهم بثلاثية

فاز فريق اتحاد العاصمة اليوم السبت، بثلاثية نظيفة، على ضيفه أولمبي الشلف، لحساب الجولة الـ17 من البطولة المحترفة.

واستثمر أبناء سوسطارة، في الوضعية التي يعيشها أولمبي الشلف، هذا الموسم، ليعمق جراح هذا الأخير، بثلاثية نظيفة، من توقيع بن شاعة (د10)، وثنائية من بلقاسمي (د13، 67).

وفي مباراة أخرى لحساب ذات الجولة، فاز نادي بارادو، على مضيفه نصر حسين داي، بنتيجة (2-1)، في حين اكتفت مولودية وهران، بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام الضيف أهلي البرج.

وجاءت نتائج باقي مباريات الجولة الـ17، والتي لعبت اليوم السبت، كاملة على النحو التالي:

اتحاد العاصمة 3-0 أولمبي الشلف

نصر حين داي 1-2 بارادو

مولودية وهران 1-1 أهلي برج بوعريريج

نجم مقرة 3-2 شبيبة سكيكدة

جمعية عين مليلة 2-1 اتحاد بسكرة