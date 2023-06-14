اتحاد العاصمة يستعد لتوقيع اتفاقية مع نادٍ للسيدات

تستعد إدارة اتحاد العاصمة، لإبرام اتفاقية، مع نادٍ للسيدات، من أجل ضمان المشاركة في النسخة القادمة من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ونشرت إدراة الاتحاد اليوم الأربعاء، بيانا عبر صفحتها على “فيسبوك” تؤكد من خلاله، بأنها تلقت يوم 24 ماي الماضي، مراسلة من “الفاف” تذكرها من خلالها بالمادة الـ 15. من الملحق “أ” لقوانين الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. التي تحدّد شروط مشاركة الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية.

وتنصّ هذه المادة حسب بيان الإدارة العاصمية. على ضرورة توقيع اتفاقية مع نادٍ لكرة القدم للسيدات سبق أن شارك في المسابقات لموسم 2022-2023.

وفي هذا الصدد، أضافت إدارة الاتحاد: “على هذا الأساس وبالنظر إلى تأهل اتحاد العاصمة، للمشاركة في المنافسة الافريقية المقبلة. يستعد فريقنا لتوقيع اتفاقية مع نادي من الدرجة الثانية مقره في باب الواد، تقدمت المفاوضات معه بشكل جيد.”

كما أوضحت في الأخير، بأن يوم الـ 20 جوان 2023، هو آخر موعد حددته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لتسجيل الأندية في المسابقات الإفريقية.