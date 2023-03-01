اتحاد العاصمة يستعيد رباعي “العسكر”

ارتفع تعداد تشكيلة اتحاد العاصمة، بالتحاق الرباعي بن زازة وعليلات وآيت الحاج وعثماني، بتحضيرات الفريق الخاصة بمواجهة المضيف مولودية البيض.

وينزل الاتحاد المنتشي بانتصار رائع في الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكاف، أمام مارومو غالانتس الجنوب إفريقي. هذا الجمعة، ضيفا على ملعب “زكرياء مجدوب” بالبيض لملاقاة المولودية المحلية، في لقاء متأخر عن الجولة 16 من البطولة.

وغاب كل من بن زازة وعليلات وآيت الحاج وعثماني. عن الفريق في الحصص التدريبية السابقة، بسبب التزاماتهم مع المنتخب العسكري.

وأعلنت الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة، على “فيسبوك” اليوم الأربعاء، التحاق رباعي المنتخب العسكري بالتدريبات. ما يجعله تحت خدمة المدرب عبد الحق بن شيخة، في لقاء البيض.