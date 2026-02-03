اتحاد العاصمة يستعيد مدافعه السابق عزي

أعلن نادي اتحاد العاصمة، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، رسميا عن عودة مدافعه السابق، عماد عزي، إلى الفريق في إطارة الميركاتو الشتوي المنقضي.

وحمل عزي، ألوان الاتحاد موسم 2024-2025، معارا من نادي كاظمة الكويتي، وتوج مع الفريق بلقب كأس الجزائر، قبل أن يلتحق الصيف الفارط بنادي ماخاشكالا الروسي. الذي كسر شرطه الجزائي، في ناديه الكويتي.

وكشفت إدارة اتحاد العاصمة، أن عزي، عاد إلى صفوف ناديه في صفقة تبادلية مع النادي الروسي. تقضي باستفادة الأخير من اللاعب الشاب ضياء الدين مشيد إلى الفريق الروسي.

مشيرة في بيان لها أن المدافع المحوري، عماد عزي، الذي تألق الموسم الفارط مع الفريق وقع عقدا يمتد إلى غاية صيف 2028.

أما بخصوص الشاب مشيد، فقد أوضحت إدارة الاتحاد. أنها اتفقت مع ماخاشكالا. على الاستفادة من 25% من قيمة أي تحويل مستقبلي للاعب. وذلك ضمن بند إعادة البيع المتفق عليه بين الطرفين.