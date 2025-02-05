اتحاد العاصمة يستعيد نغمة الانتصارات ويعود إلى “البوديوم”

تمكن نادي اتحاد العاصمة من استعادة نغمة الانتصارات في الرابطة المحترفة، بعد فوزه على اتحاد خنشلة، في مباراة احتضنها ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وتفوق رجال المدرب التونسي نبيل معلول على اتحاد خنشلة بثلاثية نظيفة، في إطار تسوية رزنامة الجولة الـ13. بعد ثلاث مباريات ضيع فيها 7 نقاط، بخسارته في الداربي أمام مولودية الجزائر، وتعادله أمام أتلتيك بارادو وأولمبيك أقبو.

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة الـ25 في المركز الثالث في الترتيب العام من الرابطة المحترفة. قبل انطلاق مرحلة الإياب من الرابطة المحترفة.