اتحاد العاصمة يستقبل لوبوبو في كأس الكاف وعينه على النقاط الثلاثة

يخوض فريق اتحاد العاصمة، سهرة اليوم الأحد، مباراته الولى ضمن دور مجموعات كأس الكاف، في مواجهة الضيف نادي لوبوبو الاكونغولي.

ويسعى الاتحاد، لافتتاح مشواره ضمن هذا الدور من منافسة كأس الكاف، بقوة، من خلال الإطاحة بضيفه، وحصد النقاط الثلاث.

كما يعول المدرب عبد الحق بن شيخة، على جاهزية لاعبيه، بالإضافة لعاملي الأرض والجمهور، للظفر بالفوز.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، ونادي لوبوبو الكونغولي، مقررة على الساعة الثامنة ليلا، بملعب “5 جويلية”.