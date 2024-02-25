اتحاد العاصمة يستهدف ضمان الصدارة في مواجهة هلال بن غازي

يواجه فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد، مضيفه هلال بن غازي، برسم الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى مدرب الاتحاد كارلوس غاريدو، ولاعبيه، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة، من أجل التأهل للدور المقبل، في صدارة مجموعاتهم الأولى.

ولن تكون مهمة ممثل الجزائر سهلة، أمام منافس يسعى لاستغلال عاملي الأرض، والجمهور، للابقاء على حظوظه في تجاوز هذا الدور.

ويعول مدرب اتحاد العاصمة، كارلوس غاريدو، على عزيمة، وجاهزية لاعبيه، من أجل العودة من ليبيا بنتيجة ايجابية، والتأهل في الصدارة.