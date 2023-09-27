اتحاد العاصمة يستهل مشواره في البطولة بهزيمة أمام بارادو

انهزم فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة المتأخرة عن الجولة الأولى، والتي جمعته بمضيفه نادي بارادو.

وأنهى الفريقان، الشوط الأول من هذه المباراة، التي جرت بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، بنتجية التعادل السلبي.

وخلال الشوط الثاني، وبالتحديد في الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، تمكن لاعب بارادو، كوحيلي، من افتتاح باب التسجيل برأسية محكمة.

وانتهت هذه المواجهة بفوز نادي بارادو، بنتيجة هدف دون رد، على حساب الضيف اتحاد العاصمة.