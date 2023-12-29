اتحاد العاصمة يسعى لايقاف زحف المولودية ورفقاء بلايلي عازمون على الاستمرارية

سيكون عشاق الساحرة المستديرة، على موعد أمسية اليوم الجمعة، مع قمة نارية، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بالغريم مولودية الجزائر.

ويسعى فريق اتحاد العاصمة، لتحقيق الفوز في هذا الداربي، لتاكيد استفاقته محليا، وايقاف زحف مولودية الجزائر.

في المقابل، يصر أشبال المدرب باتريس بوميل، لمواصلة سلسلة نتائجهم الايجابية، من خلال الإطاحة، بغريمهم الاتحاد، واسعاد “الشناوة”.

وسيحمل هذا الدرابي نكهة اضافية من الندية، والحماس بين لاعبي الفريقين، بحضور الناخب الوطني جمال بلماضي في المدرجات.

يذكر أن مبارا اتحاد العاصمة، ومولودية الجزائر، المقررة أمسية اليوم الجمعة (18:00)، بملعب “5 جويلية”، تدخل ضمن الجولة الـ11 من البطولة المحترفة.