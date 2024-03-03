اتحاد العاصمة يسعى للتأكيد في مواجهة سوبر سبور الجنوب افريقي

يخوض فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأحد. مباراة الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، في مواجهة الضيف سوبر سبور الجنوب افريقي.

وبعد ضمان تأهله للدور المقبل، يسعى ممثل الجزائر في هذه المنافسة. لتأكيد الفوز الذي عاد به من جنوب افريقيا بـ(2-0) أمام ذات المنافس، في مباراة الذهاب.

كما يستهدف فريق اتحاد العاصمة، المحافظة على صدارة مجموعته الأولى، للتأهل إلى الدور المقبل في المركز الأول.

يذكر أن مباراة اتحاد العاصمة، وفريق سوبر سبور الجنوب افريقي، مقررة أمسية اليوم السبت، انطلاقا من الساعة الخامسة، بملعب “5 جويلية”.