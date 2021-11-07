اتحاد العاصمة يسقط أمام الساورة في الوقت القاتل

سقط أمسية اليوم الأحد فريق اتحاد العاصمة في فخ الهزيمة أمام المُضيف شبيبة الساورة في الوقت القاتل.

المواجهة التي جرت بملعب 20 أوت 1955 ببشار لحساب الجولة الثالثة من البطولة الوطنية المُحترفة انتهت بنتيجة هدف دون رد.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب أسامة بلطرش بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى للحارس محمد لمين زيماموش في الدقيقة ال87.

وتُعتبر هذه الهزيمة الأولى لأشبال المُدرب دينيس لافان بعد تعادل أمام النصرية وفوز أمام رديف أمل الأربعاء.