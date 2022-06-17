اتحاد العاصمة يسقط في أول مُباراة بعد فاجعة بن حمودة

انهزم أمسية اليوم الجمعة فريق اتحاد العاصمة، أمام مُضيفه وفاق سطيف، بثلاثية مُقابل هدف وحيد.

وذلك بملعب 08 ماي 1945 بسطيف في مواجهة مؤجلة من الجولة 34 والأخيرة للرابطة المُحترفة.

كما تُعتبر هاته المواجهة الأولى للاتحاد عقب فاجعة وفاة لاعبه بلال بن حمودة الأسبوع الماضي في حادث مرور أليم.

وسجل رياض بن عياد ثنائية في الدقيقتين 4 و66 ومنصف بقرار في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ثلاثية الوفاق.

بينما وقع، عبد القادر بلحران، هدف الاتحاد في الدقيقة 26 عن طريق مخالفة مباشرة رائعة.

وخاض نادي سوسطارة هاته المواجهة ب6 لاعبين من الرديف و12 لاعب من فئة أقل من 19 سنة بسبب تواجد عناصر الأكابر في وضعية نفسية صعبة جراء وفاة بن حمودة.