اتحاد العاصمة يشكر الحكومة الجزائرية ورئيس “الفاف”

تقدمت إدارة اتحاد العاصمة بشكر خاص إلى كل الأطراف التي ساندت النادي وساهمت في كسب القضية التي عرضت أمام “التاس”، وفي مقدمتها الحكومة الجزائرية ورئيس “الفاف” وليد صادي.

ونشرت إدارة الاتحاد بيانا، الأربعاء، أكدت من خلاله أن انتصارها في قضية الخريطة المزعومة، على مستوى محكمة التحكيم الرياضي “تاس” هو ثمرة عمل جماعي وتضافر للجهود من جميع الأطراف.

وأشارت الإدارة إلى أن الحكومة الجزائرية سخرت جميع الإمكانات وساعدت اتحاد العاصمة في الدفاع عن قضيته العادلة. ما يعكس التزامها الراسخ بحماية مصالح الأندية الجزائرية على الساحة الدولية.

إلى جانب كل من الرئيس المدير العام لمجمع “ساربور” الذي لم يدّخر جهدًا في مرافقة الملف. إذ قدّم توجيهاته القيّمة وساهم في دعم النادي خلال جميع مراحل القضية.

كما نوهت بدور رئيس “الفاف” ووزير الرياضة، وليد صادي، الذي رافق ملف الفريق منذ بدايته وحتى صدور الحكم. وقدم كل الدعم القانوني والمؤسساتي لضمان تحقيق العدالة.

وشكرت إدارة النادي العاصمي أيضاً المحاميين، أرنو كونستون وأمين حساني، اللذين قدما مرافعة قوية ومهنية راقية، لعبت دورًا حاسمًا في الدفاع عن حقوق النادي وتوضيح الحقائق القانونية التي أكدت صحة موقف اتحاد العاصمة.

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