اتحاد العاصمة يشكر سفير الجزائر بكوت ديفوار

أصدر نادي اتحاد العاصمة بيانًا عبّر من خلاله عن خالص عبارات الشكر والتقدير إلى سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية كوت ديفوار، إدريس بوعسيلة، نظير حضوره ودعمه للفريق خلال مباراته أمام نادي سان بيدرو الإيفواري.

وأشاد النادي بمبادرة سعادة السفير بالتنقّل من أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو من أجل مساندة بعثة اتحاد العاصمة. في خطوة تعكس وقوفه الدائم إلى جانب ممثلي الكرة الجزائرية في المنافسات القارية.

كما ثمّن اتحاد العاصمة تهنئة سعادة السفير لبعثة الفريق عقب الفوز المحقق، وكلمته التحفيزية التي عبّر فيها عن دعمه وتشجيعه للنادي. متمنيًا له التوفيق في بقية مشواره القاري والتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية.