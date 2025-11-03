اتحاد العاصمة يصطدم بآسفي المغربي في الكونفدرالية

تعرف نادي اتحاد العاصمة، على منافسيه في دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على هامش القرعة التي أجريت اليوم الاثنين، بمدينة جوهانسبرغ الجنوب إفريقية.

وأسفرت القرعة، عن وقوع حامل لقب 2023، في المجموعة الأولى. وسيكون الاتحاد في صدام عربي مغاربي قوي مع نادي أولمبيك آسفي المغربي.

وإلى جانب هذه القمة العربية، سيلاقي اتحاد العاصمة الذي تواجد في المستوى الأول لقرعة دور المجموعات. كل من نادي سان بيدرو الايفواري. المتواجد في المستوى الرابع ضمن القرعة وجوليبا باماكو المالي، من المستوى الثاني.