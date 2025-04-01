اتحاد العاصمة يصل قسنطينة تحسبا لملاقاة “السياسي” في الكاف

حلّ مساء أمس الاثنين، وفد فريق اتحاد العاصمة، بمدينة قسنطينة، تحسبا لملاقاة الشباب المحلي، في قمّة إفريقية بتوابل جزائرية.

ويرتقب أن يلاقي الاتحاد الشباب، غدا الاربعاء، ضمن ذهاب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. قبل موقعب العودة المنتظرة الأسبوع القادم بملعب 5 جويلية 62.

وكانت تشكيلة بطل نسخة 2023 لأغلى المنافسات القارية، قد خاضت زوال أمس، آخر حصة بالعاصمة، وذلك، على أرضية ملحق ملعب “نيلسون مانديلا”. على أن تخوض اليوم الثلاثاء، آخر حصة بملعب الشهيد “حملاوي” الذي سيحتضن قمة الغد.

ونوهت إدارة اتحاد العاصمة، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” بـ”الاستقبال المميز” الذي حظي به وفد الفريق. من قِبل ممثلين عن إدارة النادي القسنطيني. الذين كانوا في الموعد بمطار قسنطينة، في لفتة تعكس روح الاحترام والتقدير بين الناديين.